Dwóch z zakazem, jeden pijany. Są w rękach policji!

Wczoraj, 12 czerwca br., policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy będą odpowiadać za kierowanie samochodem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W ręce policjantów wpadł również kierujący, który był nietrzeźwy. Miał w swoim organizmie blisko promil alkoholu.

Pierwszy z kontrolowanych przez funkcjonariuszy to 34-letni mieszkaniec Lubina, który został zatrzymany przez patrol prewencji na ul. Małomickiej w Lubinie. Prowadził samochód osobowy marki Mercedes. Kolejny lekceważący prawo, to 26-latek z Lubina, który kierował volkswagenem. Został zatrzymany na terenie gminy Rudna, przez tamtejszych policjantów. Obu mężczyznom za niestosowanie się do sądowego zakazu grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Do 2 lat pozbawienia wolności grozi 32-letniemu kierowcy, który został zatrzymany 12 czerwca około godziny 4 rano, przez patrol ruchu drogowego. Kierował samochodem marki Volkswagen. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie 32-latka wykazało blisko promil. Mężczyzna już stracił prawo jazdy, a za swój czyn odpowie przed sądem.