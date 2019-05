Dwie osoby w szpitalu. Kierowca ciężarówki zahaczył o... kładkę! Mamy nagranie z monitoringu! [ZDJĘCIA, FILM]

Do poważnego w skutkach wypadku doszło przy kładce nad ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie. Kierowca samochodu ciężarowego, który wiózł na naczepie dźwig hydrauliczny, najprawdopodobniej wystająca częścią zahaczył o kładkę. Wszystko wskazuje na to, że ciężarówka została podniesiona niemal do pionu i kabiną uderzyła w kładkę.

Kabina ciężarówki została całkowicie zniszczona. Poszkodowanych uwięzionych w środku uwolnili strażacy. Zarówno kierowca ciężarówki, jak i jej pasażer zostali przewiezieni do szpitala.

Droga w stronę Legnicy jest całkowicie zablokowana. Usuwanie pojazdu może potrwać jeszcze kilka godzin.