Dopłacą do wymiany starych pieców na nowe i ekologiczne

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy to przygotowanie projektu grantowego, który sporządza się według zasad określonych w regulaminie konkursu, zawierający się m. in. zasady późniejszej realizacji zadania, kryteria (w tym ocenę punktowa) wyboru wniosków, otrzymanych od mieszkańców w II etapie i złożenie go do Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku wyboru wniosku: podpisanie umowy partnerskiej i podpisanie umowy dotacji.

Drugi etap dotyczy realizacji projektu w przypadku jego wyboru, po podpisaniu umowy partnerskiej i podpisaniu umowy dotacji – szacowany termin podpisania umów koniec 2019 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: jesień 2019 r.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia mieszkańcy Gminy Rudna będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starego źródła ciepła, niespełniającego norm unijnych na:

- kocioł gazowy,

- kocioł na biomasę,

- OZE – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe –

służące zasileniu źródła.

Przewidywany termin realizacji projektu w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu: lata 2020 i 2021.

W związku z tym zapraszamy Państwa do składania WSTĘPNYCH NIEZOBOWIĄZUJĄCYCH ankiet w celu poznania zainteresowania mieszkańców gminy dofinansowaniem, według dołączonego wzoru (dostępnego również na stronie internetowej www.bip. rudna.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Realizacja z wykonania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz w Urzędzie Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa).