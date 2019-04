Dolnośląska żywa legenda turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku - Edward Tasior

Edward Tasior z turniejem Z Podwórka na Stadion jest od 2000 roku, czyli od samego początku, bo wtedy rozegrano pierwszą edycję. Na co dzień mieszka w liczących około 600 mieszkańców miejscowości Miszkowice na Dolnym Śląsku, położonej kilka kilometrów od granicy z Czechami. Jego nazwisko jest synonimem dla piłki nożnej w tym regionie. Trenuje B-klasowego Dragona Miszkowice oraz grupy młodzieżowe - zarówno chłopców, jak i dziewczynki.

- Ogólnie w piłce działam już od ponad 55 lat - mówi pan Edward. - Z turniejem Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku jestem od początku, czyli od roku 2000. Już wtedy nasz Dragon Miszkowice tutaj przyjeżdżał. Przez te wszystkie lata za każdym razem udawało nam się dotrzeć z przynajmniej jedną drużyną do finałów wojewódzkich. Jeśli zdrowie pozwoli, to chciałbym pojawić się tu także za rok. Byłby to dla mnie jubileuszowy, 20. turniej Z Podwórka na Stadion - dodaje.

W tegorocznej edycji Dragon Miszkowice nie zawojował dolnośląskich finałów, ale jak mówi Tasior i jego podopieczni, którym stara się wpajać tę maksymę - najważniejsza jest dobra zabawa i nauka. Nauka gry w piłkę od przeciwniczek i przeciwników, którzy tego dnia byli lepsi.

- Najbardziej cieszy mnie postęp u tych dzieci. Często mówię, że to są moje dzieci, choć oczywiście tak nie jest (śmiech), ale staram się traktować je jak własne. Co ciekawe, w tym wieku łatwiej jest o progres u dziewczynek. Być może dlatego, że są bardziej zawzięte, a chłopcy, jak to chłopcy - często wydaje im się, że wiedzą lepiej - uśmiecha się pan Edward, który w 2016 roku był z dziewczynkami U-10 Dragona Miszkowice na ogólnopolskich finałach na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

- Mamy piękne wspomnienia z tamtego wyjazdu. Dla nas wszystkich było to ogromne przeżycie. Nie codziennie ma się okazję zagrać na tak pięknym i wyjątkowym dla polskiej piłki stadionie. Każde dziecko stając na starcie tych rozgrywek ma nadzieję na wyjazd do Warszawy. Większość z nich doskonale wie, że od takich turniejów rozpoczynali Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński i inni reprezentanci Polski. To działa na wyobraźnię i napędza do działania - zapewnia pan Tasior.

Obie drużyny Dragona Miszkowice zostały złożone z dzieci mieszkających nie tylko w samych Miszkowicach, ale też w sąsiednich miejscowościach. Za skauting i wybieranie uczestników i uczestniczek odpowiadał oczywiście pan Edward. Robi to społecznie. Pieniądze nie są dla niego najważniejsze. Najistotniejsza jest pasja i rozwój dzieci.

Chłopcy z Dragona Miszkowice mają swoich idoli w postaciach Cristiano Ronaldo i Roberta Lewandowskiego, ale znają także historię Krzysztofa Piątka, Dolnoślązaka, który jako nastolatek grał właśnie w Dzierżoniowie, gdzie rozgrywane były tegoroczne finały województwa dolnośląskiego turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Niektórzy po strzelonych bramkach wykonywali nawet... cieszynkę polskiego "Il Pistolero".

W tym roku dolnośląskie finały turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku zostały zdominowane przez drużyny z Wrocławia i Trzebnicy. Mali reprezentanci Dragona Miszkowice bogatsi o kolejne doświadczenia zapewniają, że za rok także postarają się pokazać na finałach wojewódzkich i spróbują powtórzyć wyczyn koleżanek z 2016 roku. Możliwość zagrania na stadionie PGE Narodowy działa na świadomość tych młodych adeptów futbolu.

Dolnośląskie finały XIX edycji turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

Kategoria U-12

Dziewczynki:

1. 1.KS Ślęza Wrocław

2. KS Strzelinianka Strzelin

3. SP 4 Bierutów

Chłopcy:

1. SP 45 Wrocław

2. SP 6 Świdnica

3. SP 4 Chojnów.

Kategoria U-10

Dziewczynki:

1. Girls Soccer Academy -APN Talent Trzebnica

2. UKS Lechia Dzierżoniów

3. 1.KS Ślęza Wrocław.

Chłopcy:

1. Olympic Wrocław

2. Chrobry Głogów

3. APN Sobótka

Kategoria U-8

Dziewczynki:

1. MKS Polonia Świdnica

2. 1.KS Ślęza Wrocław

3. SKARBY Środa Śląska

Chłopcy:

1. Polonia-Stal Świdnica

2. UKS Pieńsk

3. SP 7 NOWA RUDA