Do kogo trafią pieniądze za piątki na świadectwie?

Wnioski (za wyniki w nauce, za osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia artystyczne należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, w biurze nr 4 – w terminie: w terminie: do 14 czerwca br. – uczniowie uczęszczający do szkoły w Ścinawie i Tymowej, do 30 czerwca uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. Z kolei wnioski o przyznanie nagrody sportowej przyjmowane będą do 15 czerwca br.

Do składania wniosków uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będący mieszkańcami gminy Ścinawa, którzy na koniec roku szkolnego 2018/2019 osiągnęli co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen:

• 5,20 – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;

• 5,00 – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i klasy III gimnazjum;

• 4,80 – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Średnia ocen podawana do drugiego miejsca po przecinku, bez zaokrąglania. Do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe bądź artystyczne uprawniony jest uczeń, który:

• indywidualnie zdobył nagrodę główną, zajął miejsce I-III bądź wyróżnienie w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

• grupowo zdobył nagrodę główna, zajął miejsce I-III bądź wyróżnienie w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.

