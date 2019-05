Deszczowy weekend w zagłębiu miedziowym przed nami

Najbliższe dni w zagłebiu miedziowym upłyną nam raczej pod znakiem ...parasola.

W Lubinie zapowiada się pochmurny weekend. Średnia temperatura wyniesie od 7 do 17 stopni Celsjusza.

Mieszkańcy mogą się spodziewać deszczu - zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Przestanie padać dopiero w poniedziałek, ale na słońce będziemy musieli poczekać przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia.

Nie inaczej będzie w Legnicy. Tam też lepiej pamiętać o zabraniu parasola. Przez weekend temperatury wahać się będą od 4 do 17 stopni Celsjusza w ciagu doby. Najchłodniejsza będzie niedziela (11 - 4 stopnie Celsjusza). Szansę na opady synoptycy oceniają na 70 procent. Wiatr umiarkowany.

W Głogowie też nie lepiej. Od piątku do niedzieli deszcz i zachmurzenia. Termometry pokażą od 4 stopni w nocy do 17 w ciągu dnia. Wiatr bedzie wiał z prędkością od 10 km/h do maksymalnie 25 km/h. Poprawy pogody głogowianie mogą spodziewać się dopiero koło środy.