Deklaracja współpracy podpisana. Teraz czas na działanie

- Podpisane dzisiaj porozumienie ma dla nas strategiczny charakter. To owoc podjętych w zeszłym roku rozmów na temat sposobów wsparcia rozwoju tej części Dolnego Śląska, która ze względu na położenie jest ważna dla wszystkich partnerów ALIANS S35, ale także dla polskiej gospodarki. Ten obszar potrzebuje systemowego wzmocnienia logistyki poprzez pełne wykorzystanie trasy ekspresowej S35, kolei i wrocławskiego lotniska. Skorzystają na tym inwestorzy parku przemysłowego w Kobierzycach, m.in. koreański LG Chem – producent baterii do samochodów elektrycznych. Mamy duże szanse, żeby stać się zagłębiem elektromobilności, ale nie da się tego osiągnąć bez strategicznych inwestycji i spójnego planu. Wspólnie z naszymi partnerami chcemy zapewnić przedsiębiorcom i mieszkańcom jak najlepsze warunki do rozwoju i dlatego postanowiliśmy połączyć siły, tworząc ALIANS S35 – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zdaniem inicjatorów deklaracji współpracy, Dolny Śląsk osiągnął sukces w rozwoju społeczno-gospodarczym, ale przyszłość niesie zagrożenia dla długofalowego zrównoważonego rozwoju całego regionu.

- Realizacja projektu ALIANS S35 wynika z potrzeby stworzenia na Dolnym Śląsku warunków inwestycyjnych, które pozwolą na rozwój przedsiębiorczości i umożliwią regionowi wyjście z pułapki średniego rozwoju. Aby stało się to faktem, konieczne jest przyjęcie spójnej strategii, która da szansę na stworzenie funkcjonalnie powiązanej infrastruktury oraz terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. W wymiarze ponadpowiatowym oznacza to powstanie nowoczesnej konurbacji, która połączy dynamiczny rozwój przemysłu z komfortowymi warunkami życia mieszkańców i środowiskiem naturalnym – stwierdził Maciej Badora, prezes WSSE „INVEST-PARK”.

Infrastruktura transportowa zbliża się bowiem do granicy wydolności, a mieszkańcy mniejszych od Wrocławia miast przenoszą się do większych ośrodków. Skutkuje to degradacją miast średniej wielkości i pogłębianiem luki społeczno-gospodarczej w stosunku do stolicy województwa.

- Dajemy pracę ponad 30 tysiącom ludzi na Dolnym Śląsku. Jako jeden z największych płatników podatków, do budżetu i samorządów przekazujemy łącznie prawie 5 mld zł rocznie, sponsorujemy ważne wydarzenia kulturalne i sportowe. Prowadzimy dialog społeczny, słuchamy potrzeb naszych interesariuszy. Dobre wyniki operacyjne i finansowe są dowodem skuteczności i konsekwencji w działaniu. Wiemy jednak, że znaczenie budujemy nie tylko w oparciu o wskaźniki ekonomiczne. Czujemy odpowiedzialność, także za przyszłość regionu i chętnie włączamy się w inicjatywy wspierające rozwój Dolnego Śląska - powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.