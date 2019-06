Decyzja w sprawie uczniów należy teraz do Kuratora Oświaty

- To nie jest tak, że rady pedagogiczne i dyrektorzy szkół nie potrafią realizować zapisów zawartych w prawie oświatowym. To nie jest tak, że gremialnie dokonuje się skreśleń z listy uczniów - powiedział Bogdan Dudek, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie, który podjął decyzje o skreśleniu chłopców z listy uczniów. - Natomiast bywają też takie sytuacje w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem nauki, kiedy takie działania wobec braku skuteczności innych działań są wręcz konieczne. Odpowiadamy nie tylko za tych uczniów, którzy sprawiają problemy wychowawcze, ale przede wszystkim odpowiadamy za wszystkich innych uczniów.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w marcu bieżącego roku. Wspomniani uczniowie ZS nr 2 mieli wykraść login i hasło do prywatnego konta na portalu społecznościowym jednego z uczniów tej samej szkoły. Stamtąd pobrali zdjęcie, które wykorzystali do stworzenia fotomontażu o zabarwieniu pedofilskim. Na tym fotomontażu widnieć ma również zdjęcie jednego z nauczycieli tej szkoły. Fotomontaż został zamieszczony między innymi na grupie, którą uczniowie sobie utworzyli na portalu społecznościowym, ale również sami uczniowie rozpowszechniali go w internecie.

Przedstawiciele placówki złożyli wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie do lubińskiej prokuratury. - Dokumenty dotyczące tego postępowania zostały przesłane do Komendy Powiatowej Policji w Lubinie celem wykonania dalszych czynności - powiedziała nam Magdalena Serafin, prokurator rejonowy w Lubinie. - Postępowanie na razie prowadzone jest pod kątem znieważenia funkcjonariusza publicznego. Prokurator wydał już postanowienie o zwolnieniu z zachowania tajemnicy operatora teleinformatycznego celem ustalenia danych osób, które włamały się na konto internetowe pokrzywdzonego - dodaje prokurator Serafin.