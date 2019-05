Czy miasto i klub dojdą do porozumienia? Miliony zaległego podatku

Zagłębie Lubin od 2014 roku nie płaciło Lubinowi podatku od nieruchomości w takiej kwocie w jakiej powinien on być naliczany. Klub uważał, że trybuny nie podlegają opodatkowaniu więc pieniądze odprowadzał tylko za część użytkową budynków należących do Zagłębia Lubin. Tymczasem sąd administracyjny przyznał rację przedstawicielom lubińskiego magistratu, którzy domagali się od klubu około pół miliona złotych więcej w ramach podatku od nieruchomości.

KGHM Polska Miedź, który jest właścicielem Zagłębia Lubin musi przelać do miejskiej kasy kwotę 5,6 mln zł. To zaległe podatki od nieruchomości oraz odsetki od niezapłaconych kwot, bowiem od sześciu lat spór o pieniądze toczył się przed sądem administracyjnym.

- Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie podatku za lata 2013 i 2014. Czytamy w nim, że sąd oddala skargi kasacyjne Zagłębia Lubin w sprawie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, w związku z czym za ten okres KGHM jest dłużny miastu blisko 3 mln podatku, z czego około 900 tysięcy to same odsetki - powiedziała nam Marcelina Falkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Lubina. - W najbliższych dniach prezydent wyda decyzje podatkowe za lata 2015-2019, które z uwagi na wytoczony przez Zagłębie Lubin S.A. spór, były do tej pory zawieszone.

Łącznie KGHM będzie miał do zapłaty kwotę blisko 5 mln 600 tysięcy złotych, z czego ponad 1 mln 200 tysięcy zł to same odsetki naliczone na dzień 20 maja. - Wysokość podatku od nieruchomości nie zależy od prezydenta, tylko ściśle określa go ustawa. Stanowisko miasta od początku zakładało, że cały stadion stanowi jedną budowlę i sąd potwierdził nasze, słuszne zresztą stanowisko w tym zakresie - dodaje Falkiewicz.