Czego nie lubi wątroba? 10 produktów na „nie”

Wątroba to największy organ wewnętrzny i jedyny, który może się w pełni zregenerować. A przy tym superważny – nie tylko przetwarza wszystko, co trafia do organizmu, ale też produkuje szereg niezbędnych do życia związków. Problem w tym, że współczesna dieta i styl życia wcale jej tego nie ułatwia. Co więc robić, żeby jej nie szkodzić? Przede wszystkim ograniczyć szkodliwe dla niej produkty!