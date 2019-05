Cuprum Hits Festival - There Is a Party!

Cuprum Hits Festival, czyli jedna z najbardziej oczekiwanych imprez dla fanów lat 90’. Podczas tegorocznej edycji festiwalu, odbędzie się aż 15 koncertów. Co więcej, Cuprum Hits Festival, to nie tylko muzyka, to również niezliczona masa atrakcji. Jakby tego było mało, zabawa będzie trwać przez dwa dni!

Już w lipcu wszyscy miłośnicy eurodance będą mogli powrócić do szalonych lat 90. A wszystko za sprawą Cuprum Hits Festival! To już trzecia edycja festiwalu, podczas której wystąpi aż 14 światowej klasy artystów. Z powodu tak licznej grupy wykonawców, impreza będzie trwać przez 2 dni, a dokładnie 13 i 14 lipca. LineUp już zamknięty! Pierwszego dnia imprezy (sobota) na scenie zagoszczą tacy artyści jak Włoska piosenkarka Alexia, Dj Bobo, którego niemalże każdy singiel okazał się hitem! Zespół, który pierwszy raz wystąpił w Lubinie w 1996r., czyli Fun Factory, Lasgo, Lena Katina, znana przede wszystkim z duetu t.A. T.u, Michał Wiśniewski i Toni Cottura. Kliknij poniżej, żeby zobaczyć przedsmak pierwszego dnia Cuprum Hits Festival. Zapowiada się niezła impreza? To nie koniec! Następnego dnia (niedziela) wystąpią Dr. Alban znany jako legendarny król dyskotek, Fun Factory po raz drugi, Mr. President, Twenty4Seven oraz zespół Vengaboys, którego pierwsza trasa koncertowa odbyła się właśnie w Polsce. W niedzielę nie zabraknie również polskiego akcentu, czyli Jacka Stachurskiego i zespołu Sumptuastic. Tak mocny skład zapewni prawdziwy klimat tamtych lat i masę niezapomnianych wspomnień! Zobacz zapowiedź drugiego dnia Cuprum Hits Festival, klikając poniżej. Trzecia edycja odbędzie się na terenie Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, gdzie uczestnicy będą mieć szansę doświadczyć wielu rozrywek w różnych postaciach. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Dla miłośników adrenaliny czekać będą atrakcje ekstremalne, dla spragnionych relaksu - Strefa Chillout, nie zabraknie również zabaw dla najmłodszych, a wszystko to, w oprawie hitów muzyki lat 90’! Na festiwalu można będzie nabyć różnego rodzaju kolekcjonerskie gadżety, a z powodu licznych punktów gastronomicznych z pewnością nikt nie będzie głodny. Wszystkie bieżące informacje o trwających pracach będą udostępniane na oficjalnym profilu Organizatora www.cuprumhitsfestival.pl Bilety od 39zł na stronie www.kupbilet24.pl Wideo