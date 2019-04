Co z odcinkiem S3 między Polkowicami a Lubinem? [ZDJĘCIA]

Włosi z firmy Salini praktycznie przestali budować, a opóźnienie sięga 9 miesięcy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma już dość tej stagnacji, dali firmie z południa Europy czas do końca kwietnia, by wrócili na budowę. Co później?

- Firma Salini otrzymała od nas wezwanie do powrotu na budowę, a wyznaczony w dokumencie termin mobilizacji mija w drugiej połowie kwietnia - informuje GDDKiA we Wrocławiu. Jak mówi rzeczniczka dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Magdalena Szumiata.

Jakie są możliwe scenariusze? Te są tak naprawdę dwa. Włosi mogą wrócić na teren budowy i dokończyć prace, ale GDDKiA może także zerwać kontrakt z winy wykonawcy i jak najszybciej przystąpić do wyłonienia nowego. Włosi chcą od GDDKiA dodatkowych setek milionów złotych za inwestycje realizowane w Polsce, w tym także za prace na dolnośląskim odcinku S3. W skali kraju chodzi o dodatkowe 450 mln zł, a w przypadku budowy S3 o około 100 mln zł. Na razie nie zanosi się na to, by wykonawca porozumiał się w tej sprawie z GDDKiA, która nie zamierza dokładać gotówki ponad to, co było zapisane w umowach.

Prace na odcinku S3 między Polkowicami, a Lubinem ukończone są w 75 proc.