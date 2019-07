Chciał ich okraść w biały dzień. Wpadł w ręce policji

Kradzionym rowerem pojechał na włam

Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 28-letniemu mieszkańcowi Lubina, podejrzanemu o liczne kradzieże z włamaniem do samochodów. Jak ustalili policjanci mężczyzna najpierw wybijał szyby w zaparkowanych pojazdach, a następnie kradł ze środka wszystko co mógł później sprzedać.