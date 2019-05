Będzie obwodnica Ścinawy i nowy most łączący dwa brzegi Odry [ZDJĘCIA]

Planowany most na stopniu wodnym połączy dwie drogi wojewódzkie nr 340 i 292 lub drogę wojewódzką nr 292 z drogą krajową nr 36.

- Nowy most na Odrze w Ścinawie stworzy ogromną szansę na rozwój gospodarczy naszego miasta i regionu, stanie się także ważnym elementem infrastruktury poprawiającej żeglowność na Odrze. Przeprawa umożliwi transport ciężarówek z pełnym ładunkiem i połączy dwa ważne regiony Polski: południową część wielkopolski oraz tereny przemysłowe Lubina, Legnicy i Głogowa - dodaje Krystian Kosztyła.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pracuje obecnie nad przygotowaniem remontu istniejącego mostu w Ścinawie. Jednak jak zaznacza włodarz gminy, most jest stary, niedostosowany do obecnych standardów transportowych i ma ograniczenia tonażu.

- Ponad roku temu przesłaliśmy nasze sugestie do Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, który koordynował przygotowanie Studium wykonalności dla Odrzańskiej Drogi Wodnej. W perspektywie rzeka ma uzyskać przynajmniej 4. klasę żeglowności, a możliwe to będzie dzięki spiętrzeniu wody, poprzez budowę stopni wodnych. Ścinawa, ale i cały region potrzebują nowego mostu, optymalne pod względem logistycznym i finansowym rozwiązanie zakłada jego budowę właśnie w miejscu stopnia wodnego - mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

Postępowanie przetargowe, w którym ma zostać wyłoniona firma do zaprojektowania stopnia wodnego w Ścinawie jest w toku. Teraz, w urzędzie wojewódzkim podpisano list intencyjny , w którym mowa o wsparciu merytorycznym, technicznym oraz współfinansowaniu budowy mostu w Ścinawie.

List intencyjny podpisali: dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Mateusz Surowski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Lidia Markowska oraz dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Leszek Loch.