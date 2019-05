Będzie nowe boisko w Liścu. Prace dobiegają końca

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 19m x 38m wraz z kompletem wyposażenia. Na boisku wyznaczone zostaną boisko do piłki ręcznej, kort tenisowy, boisko do gry w siatkówkę, boisko do koszykówki.

Będą też wykonanie dojścia oraz opaski wokół boiska z kostki betonowej, wykonanie ogrodzenia boiska i piłkochwytów. Na sąsiedniej siłowni plenerowej będzie sześć urządzeń tj: orbitrek, wioślarz, drabinka, rowerek, wycisk siedząc, i steper. Na obiekcie zamontowana zostaje także tzw. mała architektura, czyli ławki i kosze na śmieci.

Wartość robót to 425 595,45 zł brutto.