Będą utrudnienia w ruchu w związku z koncertem "Kolej na Lubin"

Zmiany organizacji ruchu obejmują:

- wyłączenia z ruchu kołowego odcinka ulicy Kolejowej (od ronda na skrzyżowaniu z ulicą Odrodzenia do wjazdu do BIUREXU) od dnia 5 czerwca (środa) od godziny 18 do dnia 10 czerwca (poniedziałek) do godziny 15;

- wyłączenia z ruchu kołowego obszaru ronda na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą Odrodzenia (co uniemożliwi wjazd w ulice Kolejową od stroy 1 Maja oraz od strony ulicy Sikorskiego, ulicy Odrodzenia), wyłączenia z ruchu kołowego odcinka ulicy Kolejowej od wjazdu do Regionalnego Centrum Sportu do ronda na skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia od dnia 8 czerwca (sobota) od godziny 15, do dnia 9 czerwca (niedziela) do godziny 20.