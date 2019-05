Będą się badać w Lubinie. Gmina opłaci transport!

Porozumienie w tej sprawie podpisali prezes MCZ Piotr Milczanowski i wiceprezes Waldemar Sułek oraz Adrian Wołkowski, pełniący obowiązki wójta Gminy Rudna.

Celem projektu są wspólne działania MCZ oraz Gminy Rudna na rzecz wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi chorób nowotworowych. Jest on skierowany do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ostatnich dwóch latach nie wykonywały badań mammograficznych.

Mieszkanki Rudnej na diagnostykę piersi oczekiwać będą w komfortowych warunkach. Przygotowany zostanie dla nich specjalny pokój, w którym będą mogły zapoznać się materiałami edukacyjnymi.

- To pierwszy z programów profilaktycznych i zdrowotnych, który realizować będziemy wspólnie z MCZ, ale z pewnością nie ostatni. Płaszczyzn wspólnych działań jest wiele, ale profilaktyka nowotworowa wysuwa się na pierwszy plan, bo to choroba, z którą najskuteczniej walczy się właśnie poprzez profilaktykę i wczesną diagnozą – mówi p.o. wójta Adrian Wołkowski.

W zawartym porozumieniu gmina Rudna zobowiązuje się do zorganizowania bezpłatnego transportu do Zakładu Diagnostyki Obrazowej MCZ. Panie zainteresowane badaniami proszone są o kontakt z Marzeną Jerzak z Urzędu Gminy Rudna pod numerem telefonu 76 749 21 07 lub osobiście w Referacie Oświaty, Zdrowia, Kultury Sporu i Turystyki UG Rudna. Projekt realizowany będzie do końca bieżącego roku.