Autostrada sparaliżowana w obu kierunkach. Na drodze chemikalia z ciężarówki

Aktualizacja godz. 14.10.

Autostrada w kierunku Zgorzelca oraz łącznica zjazdowa i wjazdowa węzła Budziszów w kierunku Zgorzelca została odblokowana.

W kierunku Wrocławia A4 wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazd: w. Kostomłoty (A4) - DK 5 Strzegom - DW 374 Jawor - DW 323 do A4 w. Legnica Wschód.

***

Do zdarzenia doszło na 112 km, w pobliżu węzła Budziszów. Doszło tam do wystrzału opony w pojeździe ciężarowym, który przewoził chemikalia. W wyniku zdarzenia doszło do wycieku substancja. Prawdopodobnie jest to kwas siarkowy.

Autostrada w obu kierunkach oraz łącznica zjazdowa i wjazdowa węzła Budziszów są zablokowane.

Na autostradzie tworzą się ogromne korki. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Policja wyznaczyła objazd - dla obu kierunków w. Kostomłoty (A4) - DK 5 Strzegom - DW 374 Jawor - DW 323 do A4 w. Legnica Wschód.