Anioły Kultury trafiły do najlepszych. Raz Dwa Trzy na scenie [ZDJĘCIA]

W tym roku do Nagrody Anioł Kultury zgłoszono dziesięć nominacji w pięciu kategoriach: muzyka, taniec śpiew; literatura, film, teatr; malarstwo, rzeźba; rękodzieło oraz Animator Kultury.

Nominacje oceniała Rada Artystyczna, pod przewodnictwem Barbary Tórz, kierownika Referatu Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia UG w Lubinie, w skład której weszli Agnieszka Wyszkowska – plastyczka, Gabriela Nikityn, instruktor teatralny oraz muzyk Włodzimierz Kuba Danek.

W kategorii: Muzyka, taniec, śpiew Anioła Kultury Gminy Lubin otrzymała Alicja Sroka z Goli, tegoroczna maturzystka, absolwentka klasy fortepianowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubinie, która w październiku ma zamiar rozpocząć naukę w Katowickiej Akademii Muzycznej na kierunku wokalistyka jazzowa.

Kategoria: Literatura, film, teatr należała do Grupy Teatralnej „Zwykli Ludzie”, której początki sięgają roku 1998, kiedy to po raz pierwszy mieszkańcy Zimnej Wody, Wiercienia i Bukownej zachęceni przez Teresę Kot, odważyli się dołączyć do dziecięcej grupy teatralnej i zagrać wielopokoleniowe jasełka.

Anioł Kultury w kategorii: Malarstwo, rzeźba – trafił do Mirosławy Skalskiej, mieszkanki Bukownej, na co dzień pracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Mirosława Skalska przez wiele lat z ogromnym zaangażowaniem działała w Stowarzyszeniu Pro Humanitatis, pozyskując środki finansowe na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Z ceramiką zawodowo związana jest od 2004 r. Wtedy zaczęła podnosić swoje kwalifikacje w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, co trwa nieprzerwania do dziś. Wkrótce zamierza otworzyć pracownię artystyczną Ceramiki i Witrażu w miejscowości Bukowna w Gminie Lubin. Będzie prowadzić warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.