Adrian Wołkowski nowym wójtem gminy Rudna

Dokładnie 407 głosów - tyle osób zdecydowało o tym, że nowym wójtem gminy Rudna zostanie Adrian Wołkowski. W niedzielnych wyborach jego kandydaturę poparło w sumie 2129 osób. Jedyny kontrkandydat Wołkowskiego w drugiej turze - Bernard Langner - otrzymał w sumie 1722 głosy.

Przypomnijmy, że Adrian Wołkowski swoją karierę w samorządzie rozpoczynał jako rady powiatu lubińskiego. Był szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości, jednak mandat złożył w momencie kiedy premier Mateusz Morawiecki powołał go na stanowisko Komisarza Rządowego w Gminie Rudna.

Komisarz w gminie był potrzebny po tym jak były już wójt Władysław Bigus oraz sekretarz gminy Andrzej Bobrek zostali prawomocnie skazani wyrokiem sądu za dopisywanie do list wyborczych osób do tego nieuprawnionych. W prawdzie obaj panowie odwołali się od wyroku sądu I instancji, jednak sąd apelacyjny nie miał wątpliwości co do winy obu oskarżonych i podtrzymał wyrok lubińskiego wymiaru sprawiedliwości.