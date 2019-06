281 tysięcy lat. Tyle Polacy spędzili na chrobowym od stycznia 2019 roku!

Na co najczęściej chorujemy?

- Tylko w pierwszych czterech miesiącach tego roku do ZUS na Dolnym Śląsku wpłynęło 186 743 zwolnień lekarskich. W tym w Legnicy 38 827, w Wałbrzychu 52 969 i Wrocławiu 94 947. W całym kraju w tym czasie do ZUS wpłynęło aż 9,2 mln zaświadczeń lekarskich na łączną liczbę 102,9 mln dni tzw. „chorobowego” - mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. obserwujemy spadek liczby dni absencji chorobowej o 2,8 proc., i liczby zaświadczeń lekarskich o 1,1 proc. – dodaje Kowalska-Matis.

Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego, wystawionego od stycznia do kwietnia tego roku, nieznacznie przekroczyła 11,4 dnia. Ale najczęściej, bo 35,8 proc. przypadków, korzystano ze zwolnienia do 5 dni, z czego 3,5 proc. stanowiły zwolnienia jednodniowe. 26,8 proc. zaświadczeń lekarze wystawili na okres 6-10 dni, a 32,7 proc. - 11-30 dni. Dane te wskazują, że w bieżącym roku zwiększył się odsetek (o 1,9 proc.) krótszych zaświadczeń lekarskich (tj. do 5 dni). Wzrósł również udział zaświadczeń lekarskich jednodniowych.

Miliardowe kwoty

Wydatki na absencję chorobową ogółem w okresie styczeń - marzec 2019 r. wyniosły 5,1 mld zł (wzrost o 7 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku), z tego na zasiłki chorobowe finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ponad 3 mld zł (wzrost o 2,7%). Natomiast ze środków pracodawcy i FGŚP na wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wydano ponad 2 mld zł (wzrost o ponad 14 proc.).



Nieco statystyk

W całym kraju od początku obowiązywania zwolnień elektronicznych do Oddziałów ZUS wpłynęło 13 061 699 e-ZLA. Na Dolnym Śląsku ilość e-ZLA od 1.12.2018 do 31.05.2019 wyniosła: 1 696 987, w tym w Legnicy 361 658,w Wałbrzychu: 691 899 i Wrocławiu: 643 430.