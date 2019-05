13-tka wpłynie na konta emerytów w maju! Wniosków składać nie trzeba!

Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby uprawnione do: - emerytury – w tym emerytury pomostowe , okresowe emerytury kapitałowe i emerytury częściowe, - renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, - renty szkoleniowej, - renty socjalnej, - renty rodzinnej, - rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, - świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, - nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, - świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy „trzynastkę” wypłaci ZUS.

- To dobra informacja dla ponad 150 tysięcy emerytów i rencistów mieszkających na terenie działania wałbrzyskiego oddziału ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – 13-stka zostanie przez nas naliczona automatycznie dla każdej osobie, której się należy, więc nie trzeba robić zupełnie nic tylko poczekać na majowy przekaz – dodaje rzeczniczka.

Wraz z majowym świadczeniem emeryci i renciści otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne. Jego wysokość to 1100 zł brutto, przy czy wartość netto najczęściej wyniesie 888 zł. Inaczej będzie tylko w przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka uprawnionych osób (np. wdowa i osierocone dziecko). Przysługuje wtedy jedno świadczenie pieniężne podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych.

„13. emeryturę” otrzymają osoby, które miały ustalone prawo do wymienionych świadczeń na dzień 30 kwietnia 2019 r. i nie było ono zawieszone np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe. ZUS wypłaci je także tym osobom, w sprawie, których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające prowadzące do przyznania świadczenia (np. emerytury lub renty), o ile prawo do wypłaty będzie obejmować 30 kwietnia 2019 r.